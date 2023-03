«Tu veux que je te fasse la bouche du Joker avec ça ?» : enlèvement, séquestration avec arme, lame de rasoir et poing américain

Le parquet général a demandé d’augmenter d’un an, dans ses réquisitions, la condamnation tant pour Joel Gemaque Dias que pour Jessica Marques Macedo : 6 ans dont un an avec sursis probatoire pour la première, 4 ans avec un an de sursis probatoire pour la seconde. Me Kitzy Béchet, pour la défense, a requis, la fin de leur incarcération : «Ce sont deux femmes immatures et pas éduquées, à ma connaissance la prison n’a jamais éduqué personne». Ambiance. Les procès en appel ont 4 mois pour être effectués quand ses prévenues ont été condamnées à la détention. C’est le cas…

