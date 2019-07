Trois militaires décèdent « accidentellement », selon le parquet, au cours d’une opération Harpie dans le sud-ouest-guyanais

L’information a été révélée ce mercredi soir par nos confrères de Guyane la 1ère. Trois militaires engagés dans une opération Harpie dans une zone isolée du sud-ouest guyanais y ont trouvé la mort ce mercredi en cours de journée. Les « trois décès » nous ont depuis été confirmés par le parquet de Cayenne qui invoque une «cause accidentelle » sans plus de précision en l’état. La préfecture garde le silence sur cette affaire. Les forces armées de Guyane (FAG) et le commandement de la gendarmerie n’ont pas non plus, pour l’heure donné suite à nos sollicitations sur ce drame. Les faits se…