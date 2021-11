Trois ans de prison ferme requis contre Serge Romney

Le militant anticolonialiste et syndicaliste de l’Union des travailleurs guyanais qui, le 13 septembre, jour de la rentrée des classes, a forcé un barrage, engagé une course poursuite et blessé des forces de l’ordre, risque trois ans de prison ferme et un an avec sursis selon les réquisitions du Parquet lors de son passage en comparution immédiate, vendredi au palais de justice sis au Larivot. Serge Romney avait jusqu’ici gardé le silence. Alors quand sa voix résonne dans le palais de justice du Larivot, au début de sa comparution immédiate vendredi 26 novembre, on va enfin pouvoir comprendre comment un…