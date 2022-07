Trois ans de prison dont un avec sursis pour avoir fait la mule à 18 ans

Un jeune Guyanais âgé de 18 ans a été condamné à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Nîmes, dont une an avec sursis. Autrement dit, 2 ans ferme plus un avec sursis. Il comparaissait pour détention, transport, et contrebande de stupéfiants. Il avait été interpellé lundi 27 juin à la gare de Nîmes par les douaniers. Alors qu’il avait déclaré aux agents venir passer un mois de vacances chez son cousin, il ne possédait pas de valise. Il ne portait qu’un sac, dans lequel les enquêteurs ont retrouvé un téléphone éteint, un médicament pour retarder le transit…