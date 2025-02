Transport fluvial : polémiques autour d’un décret visant à encadrer la profession de piroguier

Un décret daté du 16 janvier, formalisant la navigation intérieure en Guyane en imposant de nouvelles normes aux transporteurs en contrepartie d’une reconnaissance professionnelle, sème la polémique. Elus locaux et chefs d’entreprise y voient de nouvelles règles imposées depuis Paris et ne prenant pas en compte les réalités de la Guyane. La préfecture assure de son côté que des échanges ont lieu depuis 2016 sur le sujet et que ce nouveau cadre réglementaire permettra de lutter contre la concurrence déloyale tout en valorisant le savoir-faire des piroguiers qui auront, en échange, une reconnaissance et un statut professionnel. Un nouveau…