« Tout est aligné » pour éradiquer les véhicules hors d’usage

Inaugurée mercredi à Matoury par le préfet et plusieurs élus, la Société guyanaise de recyclage (SGR) est devenue le 3e centre guyanais agréé pour le traitement des véhicules hors d’usage (VHU). Cette usine de dépollution et de démantèlement doit pouvoir traiter 6000 épaves par an afin d’atteindre l’objectif d’éradication des VHU fixé par les services de l’Etat, qui ont fait de la lutte contre ce fléau sanitaire et environnemental une priorité. 6000 m³ de surface, trois lignes pour la dépollution, le démantèlement et le broyage… la Société guyanaise de recyclage, entreprise spécialisée dans la valorisation et le négoce des déchets…