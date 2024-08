Pas de médaille pour le relais 4×100m féminin dont est membre la Guyanaise Gémima Joseph.

Le relais francais termine logiquement à la 4ème place.

ll y a eu la première médaille guyanaise de Malia Métella en 2004 en Grèce sur 50 mètres nage libre. J’avais vu la finale chez elle aux Ames Claire à Rémire. Elle avait terminé deuxième donc médaille d’argent.

Puis, il y eut Ulrich Robeiri, champion olympique d’épée par équipes à Pékin en 2008. Un colosse.

Lucie Décosse, la plus sympathique mais intraitable à Londres en 2012 où elle va chercher l’or en individuel après avoir été médaille d’argent à Pékin en 2008. Sans doute la meilleure de tous nos médaillés. L’une des plus fortes judokas de l’histoire.

Il y a Béatrice Edwige, que je connais moins (1), fille du sénateur Georges Patient, deux fois médaillée par équipe avec le handball. En argent à Rio en 2016 avant l’or de Tokyo en 2021.

Et ce 9 août 2024 à Paris, il y avait donc ce relais 4×100 mètres féminin où Gémima Joseph, 22 ans et bientôt 10 mois, était alignée dans l’équipe du relais avec l’objectif d’aller chercher une médaille.

La natation, l’escrime, le judo, le handball guyanais ont eu leur(s) médaille(s) pas encore l’athlétisme.

On ne va pas jeter la pierre à quiconque…

On pouvait légitimement y croire après la demi-finale mais la finale a rendu son verdict implacable.

Les trois premières équipes : les USA, la Grande Bretagne et l’Allemagne sont toutes les trois sous les 42 secondes.

41s 78 pour les Etats-Unis, 41s 85 pour la Grande Bretagne et 41s 97 pour l’Allemagne.

La France, 4ème, est à sa place, en 42s 23, un moins bon temps qu’en demi-finale où elle avait réalisé 42s 13 somme toute insuffisant.

Cela fait toujours zéro médaille donc pour l’athlétisme en Guyane et pour ces Jeux de Paris pour la France.

What else ?

Ah oui, une coupure d’Edf Guyane dans mon quartier à 14h27 nous privant de la finale en direct et grillant la batterie de l’ordinateur.

On laissera le mot de la fin à Gémima Joseph sur Eurosport : « On ne va pas jeter la pierre à quiconque, on sait qu’un jour on y arrivera ».

Bad day

FF

(1) Je traitais moins le sport à son époque