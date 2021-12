Totalement déconfinée, la Guyane reste dans l’éventualité d’un mouvement social

Depuis des mois, des appels à contestation et des opérations de blocages par une minorité d’activistes contre la vaccination massive et l’état d’urgence sanitaire se succèdent en Guyane. Dans un contexte de protestations populaires aux Antilles et alors que des revendications purement sociales se font plus audibles ces derniers temps, le soulèvement d’une population éreintée par un an et demi de couvre-feu maintenu et tout juste levé, est encore incertain. « Ils disent qu’ils vont rajouter des policiers mais il y en a déjà assez. C’est pas ça le problème » soupire une enseignante. Sous un soleil tapant ce jeudi, près de trois…