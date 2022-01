Sucuri est mort…

Marcelo Magno Sucuri (Soukouri en français) est mort dans la forêt guyanaise. Il y faisait régner le désordre depuis environ deux ans, aidé de gens armés. ll était sur l’Inini (Dorlin ou environs) ces derniers temps. Selon nos informations, il aurait été exécuté : « C’est exact je confirme (…) Lui il a été tué ça c’est sûr. Et on en est là. On est en enquête bien sûr sur cette affaire », déclare Jean-Claude Belot, le procureur adjoint. « On a retrouvé le corps, l’autopsie a été faite. » poursuit-il. « Très vraisemblablement », pour monsieur Belot, il a été abattu par une autre bande…