Soyouz VS20 : troisième lancement de l’année

Pour son onzième et dernier lancement de l’année, le troisième réalisé avec le lanceur Soyuz en 2018, Arianespace placera en orbite héliosynchrone CSO-1, satellite d’observation à usage de défense et de sécurité, pour le compte du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et de la Direction Générale de l’Armement (DGA) du Ministère des Armées.

La fusée Soyouz VS20 décollera du Centre spatial guyanais ce mardi 18 décembre 2018 à 13h37, heure de Kourou. Le lancement est à suivre en direct à partir de 13h17 et la performance demandée au lanceur Soyuz ST-A pour ce vol est de 3 713 kg.

« Le satellite CSO-1 est le premier satellite dédié à l’observation militaire de la Composante Spatiale Optique (CSO), une constellation de trois satellites identiques placés sur des orbites polaires d’altitude différentes, et affectés à deux missions : reconnaissance pour CSO-1 et -3, et identification pour CSO-2 » indique la société commerciale Arianespace.

« Le satellite CSO-1 sera placé sur une orbite héliosynchrone à 800 km d’altitude et permettra la prise de vues 3D et l’acquisition d’images à très haute résolution dans les domaines visibles et infrarouges, par temps clair, diurne ou nocturne, et dans une variété de modes de prise de vues pouvant satisfaire au maximum les besoins opérationnels » précise Arianespace.

Alors que 2018 avait bien mal débuté pour Arianespace à cause d’une anomalie de programmation du lanceur Ariane 5 VA241 (voir ici et là), l‘entreprise spatiale conclura l’année avec 11 lancements.

VA247, premier lancement de l’année 2019, est prévu le 23 janvier. La fusée européenne Ariane 5 lancera deux satellites de télécommunications.