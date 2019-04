Sidaction 2019

De nombreuses manifestations sont prévues du jeudi 4 au samedi 6 avril dans le cadre de l’édition 2019 du Sidaction.

Coordonné par le Corevih Guyane, association de lutte contre le VIH/Sida, le Sidaction vise à récolter des fonds pour financer des programmes de recherche et soutenir les associations d’aide aux malades et de prévention.

Au programme de l’édition 2019 du Sidaction :

Macouria : collecte et prévention au marché avec l’association Ader jeudi de 17h à 21h.

Cayenne :

information et sensibilisation à l’entrée du Centre Hospitalier, vendredi de 8h à 15h.

dépistages au Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) du Centre Hospitalier, vendredi de 14h à 18h.

village VIH devant les locaux de la Maison des adolescents (71 rue Elie Castor), vendredi de 10h à 14h.

collecte dans les bars avec l’association Entraides Guyane, vendredi de 22 h à 2h.

collecte et prévention au marché aux poissons du Vieux Port, vendredi de 7h30 à 13h.

collecte et prévention au marché par l’association l’Arbre Fromager, vendredi et samedi de 7h à 13h.

prévention et collecte au marché des producteurs avec l’association Entr’aides, samedi matin.

Matoury : prévention et collecte au Family Plaza avec l’association Entr’aides, vendredi de 13h à 19h et samedi de 8h à 16h.

Kourou : collecte et prévention au marché et à la pharmacie du Vieux Bourg avec l’association Ader, vendredi et samedi de 9h à 13h.

Iracoubo : portes ouvertes au village de Bellevue avec les associations Ader et APS Village (vendredi), collecte et prévention au marché avec l’association Ader (samedi).

Sinnamary : collecte et prévention au marché et à la pharmacie avec l’association Ader (samedi).

Régina: collecte et prévention à la Maison Familiale et Rurale avec l’association Daac Guyane, samedi de 14h à 17h dans le cadre de la Fête des Palmiers.