Si la baisse des cas dure depuis plus de 4 semaines, l’on continue à mourir du Covid-19 en Guyane et 9 des 10 décès Covid de 2021 sont des hommes…

Deux hommes, âgés respectivement de 51 et 78 ans, atteints par le Covid sont décédés au cours des huit derniers jours en Guyane. Ce qui porte au moins à 84, le nombre de décès Covid en Guyane depuis le début de l’épidémie. Explications. «L’hospitalisation en raison de cette infection et l’entrée en réanimation sont en décalage», nous rappelait fin janvier le professeur Mathieu Nacher. Deux semaines pour les hospitalisations à partir de l’infection pour les formes plus sévères, estiment les experts, trois semaines pour les entrées en réa. Deux hommes de plus atteints par le Covid en Guyane sont décédés…