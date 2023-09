Sept années de mensonge, de trahison, de stratagème

Ce lundi, pour clore les débats a eu lieu la plaidoirie de la partie civile. Demain mardi restent les réquisitions de la représentante du ministère public puis la plaidoirie des deux avocats de Germain Balmokoun, Me Eric Bichara et Me Jérémy Stanislas. D’éventuels derniers mots de Georges Balmokoun. Avant le verdict de la Cour. « Il y a beaucoup d’émotion, je suis là aujourd’hui pour être la voix de sa famille, 7 années de douleur, d’attente, d’angoisse. Cette famille se demande pourquoi pourquoi pourquoi, 7 années de mensonges, de trahison, de stratagème » débute Me Corinne Boulogne Yang Ting ….