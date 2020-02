SCoT : réunion d’information à Roura

Une dernière réunion d’information sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est prévue à la mairie de Roura ce mardi 11 février à 18h.

Il sera notamment question du devenir de la Pointe Maripa. En effet selon nos informations quelques administrés de la Pointe Maripa se sont rendus ce lundi 10 février à l’annexe mairie de Cacao pour consulter le futur SCoT.

« La pointe Maripa (est) dans sa grande majorité de surface gommée de toute application » selon une des administrées qui en dénonce les conséquences auprès de Guyaweb. « Le SCoT une fois approuvé déterminera le Plan Local d’Urbanisme (PLU) futur et aucune modification ne pourra être apportée. Ceci est d’autant plus étonnant qu’une école semble être prévue et que nos élus rouranais avaient soutenu nos installations » pointe du doigt cette administrée de la Pointe Maripa, zone considérée comme non constructible et qui n’est pas intégrée au secteur à urbaniser.

Pour rappel l’enquête publique sur le SCoT organisée par la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) se déroule jusqu’au 14 février.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document réglementaire d’urbanisme qui « permet à un territoire correspondant à un bassin de vie de fixer les grandes orientations à 20 ans, les principes d’organisation de l’espace en matière d’habitat, d’économie, de transport, d’équipement et de service, d’environnement, de développement durable » indique la CACL dont le territoire comprend les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Montsinéry-Tonnegrande et Roura.