Sans « fonds national érosion », Kourou et Awala-Yalimapo continuent de se préparer à la montée des eaux

Le fonds national pour l’adaptation des communes littorales à l’accélération de l’érosion ne verra pas le jour. Pas plus qu’une taxe additionnelle sur les locations saisonnières de bord de mer. Ces deux leviers initialement adoptés par le Parlement dans le cadre du budget de l’Etat pour 2025 pour financer une partie de la gestion de l’érosion côtière ont été rejetés en commission mixte paritaire. D’Awala-Yalimapo à Kourou, la nouvelle fait peu d’effet. La commission mixte paritaire (CMP) des 30 et 31 janvier a rejeté la création d’un « fonds érosion côtière » initialement envisagée par le Parlement dans le cadre du budget…

