Rinaldo Djanie, 10 ans d’emprisonnement requis, il faisait affaire sur Roubaix et Rennes

Ce lundi après-midi, le ministère public a rendu ses réquisitions pour l’ensemble des 29 prévenus. Au vu de l’ampleur de l’affaire, une information judiciaire a été ouverte le 3 juillet 2019, plus d’un an après le début de l’enquête «contre X des chefs de trafic de produits stupéfiants, importation en bande organisée de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit, blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants et des chefs des infractions douanières de détention et importation de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier. »,…