Retraites : le Sénat a adopté le report de l’âge de départ à 64 ans

L’article 7 sur le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans a été approuvé par les sénateurs dans la nuit de mercredi à jeudi par 201 voix pour et 115 voix contre. Les sénateurs guyanais Georges Patient et Marie-Laure Phinéra-Horth, qui siègent dans le groupe de la majorité présidentielle, ont voté pour ce report.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Sénat a voté pour l’article 7 du projet de réforme des retraites du gouvernement après deux jours d’examen. Cet article, le plus symbolique de la réforme, qui prévoit le report de l’âge légal de départ de 62 ans à 64 ans a été adopté par 201 voix pour (la droite et la majorité présidentielle) et 115 voix contre au terme de débats intenses et âpres et de l’utilisation à trois reprises de l’article 38 qui permet de clore les débats.

Les sénateurs de la Guyane, Georges Patient et Marie-Laure Phinéra-Horth, tous deux membres du groupe de la majorité présidentielle Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), ont voté en faveur de l’article 7.

À l’Assemblée nationale, les députés n’avaient pas pu aller jusqu’à l’examen de cet article en raison « d’une double volonté de la majorité et de La France insoumise, pour des raisons opposées, de dévoyer l’exercice parlementaire » analyse notre partenaire Mediapart.

Le Sénat, qui examine le projet de loi depuis le 2 mars, a jusqu’au dimanche 12 mars pour boucler l’examen du texte. Ce dernier sera ensuite entre les mains de la commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, qui doit établir la mouture finale du projet de loi.

Cette dernière se réunira le 15 mars, veille du retour du texte à l’Assemblée qui votera en dernier ressort sauf si le gouvernement choisi de recourir à l’article 49.3 qui permet l’adoption d’un projet de loi sans vote des députés.