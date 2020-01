Retraites : appel à la grève le 9 janvier

Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les syndicats des secteurs public et privé qui après plus d’un mois de mobilisation appellent jeudi 9 janvier à une nouvelle journée de grève contre le projet Macron de réforme des retraites.

En Guyane une intersyndicale composée de Force Ouvrière, de la Fédération Syndicale Unitaire, de la Confédération Générale du Travail, de l’Union des Travailleurs Guyanais, de Solidaires et de la Confédération Générale des Cadres appelle ce jeudi à « une nouvelle journée forte de grève et d’action dans le cadre d’une grève reconductible interprofessionnelle » entamée le 5 décembre dernier (Guyaweb du 16/12/2019).

Ces syndicats exigent le retrait du projet de réforme des retraites voulu par le président de la République Emmanuel Macron qu’ils considèrent comme « injuste et inique » et qui selon eux pénaliserait fortement « toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les classes d’âge ».

L’intersyndicale guyanaise appelle donc « les salariés du secteur privé, du public, les jeunes, les privés d’emploi et les retraités » à se mobiliser et elle leur donne rendez-vous jeudi 9 janvier à 9h à Cayenne devant la préfecture, à Kourou et Saint-Georges devant la mairie et à Saint-Laurent devant la sous-préfecture.