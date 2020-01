Retraites : appel à la grève le 24 janvier

Les syndicats restent mobilisés contre le projet de réforme des retraites.

Une intersyndicale composée de Force Ouvrière, de la Fédération Syndicale Unitaire, de la Confédération Générale du Travail, de l’Union des Travailleurs Guyanais, de Solidaires et de la Confédération Générale des Cadres appelle la population à manifester vendredi prochain à Cayenne pour obtenir « le retrait sans condition du projet Macron des retraites ».

C’est ce 24 janvier en effet que le projet d’instauration d’un régime de retraite à points voulu par le président de la République et porté par le gouvernement doit être présenté en Conseil des ministres, alors que la mobilisation à son encontre entamée le 5 décembre entend montrer sa « détermination » et s’efforce de diversifier ses modes d’action.

C’est ainsi qu’en Guyane les organisations syndicales souhaitent faire de la journée de grève et de manifestation du 24 janvier « un moment de convivialité et de solidarité » et elles invitent la population « à venir partager la galette de la lutte ».

Rendez-vous est donné à 9h devant la caserne des pompiers avenue Mandela à Cayenne.