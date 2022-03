Requête en annulation des élections d’Apatou : le tribunal administratif est dessaisi !

Le 12 septembre dernier, Edwin Moïse soutenu notamment par La Guyane insoumise remporte les élections à Apatou devant Gérard Fati et la liste conduite par Laurietta Carolina (voir ce lien). Le 7ème sur la liste de Gérard Fati, Samson Saint-Eloi interjette un recours en annulation des élections, le 17 septembre. En novembre dernier, le tribunal administratif de la Guyane m’informe des faits suivants : «Apatou a plus de 9 000 habitants. Dans ce contexte, chacun des candidats têtes de listes devra communiquer son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au…