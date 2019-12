Quel remue-ménage sur le « pôle d’activité » de Montsinéry-Tonnégrande, situé le long du chemin départemental 5 ! Alors qu’une usine de transformation de wassaï et peut-être une centrale bois/énergie sont envisagées, la zone connaît d’étonnantes opérations coup de balai. Alors que la construction de l’usine de transformation et d’exportation de fruits de palmiers “Yana wassaï” portée par quatre actionnaires très connus (Jean-Pierre et Dave Drelin, Patrick Labranche et Philippe Byron (1) est annoncée pour début 2020, et qu’un projet de centrale bois/énergie (2) est timidement évoqué, la zone connaît de nombreux soubresauts. Vendredi 6 décembre dernier, au milieu de la savane…