Recensement de la population : 268 700 habitants au 1er janvier 2017

La Guyane est – après Mayotte – la région française où la croissance démographique est la plus forte selon l’INSEE.

« Hors populations vivant dans des habitations mobiles, sans abri et orpailleurs illégaux (HMSA), la population s’accroît en moyenne de 2,6 % chaque année entre 2012 et 2017 » indique l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

L’INSEE précise que « cette croissance démographique portée par le solde naturel (…) profite principalement à la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (+ 2,7 % par an hors HMSA) et à la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (+ 3,5 % par an hors HMSA) ».

Changement de méthode dans les zones d’orpaillage illégal

L’Insee a modifié la méthode de recensement dans toutes les communes de Guyane « ayant des zones illégalement orpaillées à partir des populations légales millésimées au 1er janvier 2017 et publiées fin 2019 ».

Les personnes vivant dans les zones d’orpaillage illégal « relèvent désormais de la collecte dite HMSA (Habitations mobiles et sans abri) : elles sont recensées tous les 5 ans et le décompte de population est ensuite stable pendant 5 ans. Elles restent ainsi bien décomptées dans la population municipale ».

Ce changement de méthode « a permis une actualisation de la population de ces zones » car selon l’INSEE « il est préférable pour les politiques publiques de Guyane de s’appuyer sur les évolutions de population hors habitations mobiles et sans abri ».

Les populations résidant dans les concessions légales d’orpaillage restent quant à elles « recensées de manière standard et sont considérées comme habitant des logements ordinaires ».