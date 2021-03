Presque 90 : la très inquiétante augmentation du nombre de cas de variants préoccupants en Guyane, le taux de positifs sur l’île de Cayenne qui se hisse à 11% et 4 décès en quelques jours dont 3 personnes de 49 à 54 ans…

L’évolution de l’épidémie de Covid en Guyane prend une nouvelle tournure préoccupante selon les chiffres détaillés consolidés des autorités sanitaires (hier mardi) auxquels Guyaweb a eu accès Le nombre de cas de variants préoccupants poursuit sa progression : 89 étaient confirmés ces derniers jours (contre 51 une semaine plus tôt) L’épidémie semble amorcer une nouvelle vague notamment sur l’île de Cayenne où le taux de positifs est remonté à 11% la semaine dernière dans un contexte de légèreté voire de relâchement de plus en plus sidérant des comportements visant pourtant tout simplement à protéger l’autre. 4 décès Covid se sont…