Pour un quad, un télephone portable et 23 grammes d’or, un gendarme est devenu paraplégique, le garimpeiro a été tué d’une balle dans le cœur

Le regard clair, l’adjudant Franck Robin était depuis 3 ans en Guyane au sein du GI2G (Groupe d’intervention de la gendarmerie de Guyane), l’ancêtre du GIGN en Guyane. Il était le chef de la gendarmerie pour cette mission, il a pris une balle sous son aisselle, là où le gilet pare-balles ne le protégeait pas, tirée par un garimpeiro, Jorge Andre Leite Do Carmo de l’Etat de Piaui, le plus pauvre du Brésil. La balle a sectionné sa moëlle épinière. Paraplégique, l’ancien gendarme a écrit un livre intitulé « pour 23 grammes d’or », c’est ce qu’il avait confisqué au garimpero, plus…

