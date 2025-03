Pour plus de 10 millions d’euros d’argent public, t’as pas ton bac…

Cela a quand même coûté cher au contribuable : plus de 5,2 millions pour le navire « le Malani» et deux fois 2,5 millions pour les ouvrages d’accostage, les cales de chaque côté : à Saint-Laurent du Maroni et à Albina. L’Europe a mis la plus grosse part du gâteau : 3,5 millions pour le navire : « le Malani » qui devait devenir le nouveau bac flambant neuf pour succéder à la Gabrielle. Il est la propriété de la CTG (collectivité territoriale de Guyane). Pour les ouvrages d’accostage sur 5 millions, « l’Europe a mis 4,25 millions et 750…