Pour au moins 600 kilos de cocaïne : Claude Domput, Alex Ho Zhun Ket, David Sana, Serge Nugent, Steeve Ciceron ne reprendront pas l’avion pour la Guyane

Le tribunal correctionnel de Fort de France a rendu son verdict dans l’affaire des 594 kilos de cocaïne trouvés à proximité du port de Dégrad des Cannes le 1er octobre 2020. Alex Ho Zhun Ket né à Saint-Laurent du Maroni, établi au Surinam où il s’est dit orpailleur et négociant en bois, considéré comme un organisateur du trafic, écope de 7 ans de prison, 150 000 euros d’amende avec maintien en détention. Claude Domput, l’agent de la Somarig au Port, syndicaliste à l’UTG puis à FO écope de 7 ans de prison avec mandat de dépot et 100 000 €…

