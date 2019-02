Plan logement Outre-mer : un mea culpa et un « nouveau souffle » ?

Reconnaissant que les gouvernements n’ont pas toujours été à la hauteur des enjeux, les ministres de la Ville et des Outre-mer ont ouvert, le 31 janvier, la conférence pour préparer le Plan Logement Outre-mer 2019-2022. Devant un parterre d’élus, Julien Denormandie et Annick Girardin, les ministres de la Ville et des Outre-mer, ont lancé la conférence pour le logement le 31 janvier. A partir d’ateliers organisés jusqu’en juin, ces rencontres entre le gouvernement, les élus et les acteurs du logement doivent permettre d’accoucher du Plan Logement Outre-mer pour la période 2019-2022. Et les ministres ont d’abord commencé la session par…