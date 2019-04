Pétition pour un scanner corporel à l’aéroport

Lancée par l’association Tròp Violans sur Change, cette pétition demande la mise en place d’un scanner médical corporel à l’aéroport Cayenne Félix Eboué pour endiguer le phénomène croissant des mules.

« Depuis quelques années, nous pouvons lire régulièrement dans la presse nationale ou locale, que la Guyane française est la plaque tournante de la drogue. La porte d’entrée de la drogue vers l’Europe… Et encore plus aujourd’hui, de par le phénomène des mules guyanaises de plus en plus grandissant et agressif » (lire Guyaweb du 31/03/2019).

Selon la pétition, « les moyens mis en oeuvre pour lutter contre cet état de fait sont très clairement insuffisants. Fin 2017, Annick Girardin [ministre des Outre-mer, ndlr] communiquait sur la mise à disposition d’un échographe (dont l’efficacité est remise en question, concernant la détection des boulettes ingurgitées par les mules), qui n’aura jamais été installé » (lire Guyaweb du 31/08/2018).

« Le plan d’urgence présenté récemment (…) par le gouvernement n’est pas plus à la hauteur des enjeux et de ce phénomène » (lire Guyaweb du 29/03/2019 et du 08/04/2019).

S’appuyant sur les exemples du Suriname et d’Amserdam aux Pays-Bas, la pétition demande donc la mise en place d’un « outil très important pour rendre cette lutte plus efficace, soit le scanner médical corporel (…), outil de dissuasion pour les trafiquants, outil de prévention pour les jeunes ».

Cette pétition est adressée aux « décideurs » suivants : Nicole Belloubet, ministre de la Justice et Garde des Sceaux ; Agnès Buzin, ministre de la Santé et des Solidarités ; Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur ; Rodolphe Alexandre, président de la Collectivité Territoriale de Guyane ; Carine Sinaï, présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane.

Lancée ce mardi 23 avril par l’association Tròp Violans sur la plateforme change.org , la pétition demandant l’installation d’un scanner médical corporel à l’aéroport Cayenne Félix Eboué a déjà signée par près de 800 personnes.