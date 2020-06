Pas plus de 20 personnes par cérémonie dans les lieux de culte des communes touchées par le Covid-19, selon le dernier arrêté du préfet

Comme l’annonçait Guyaweb (voir article précédent), le nouvel arrêté du préfet pris ce jour dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 (voir ce lien) prévoit des restrictions relatives aux cérémonies religieuses, dans toutes les communes touchées par le Covid-19 alors que l’épidémie est en phase ascendante en Guyane avec plus d’un demi-millier de personnes touchées désormais depuis le début de l’épidémie. Autrement dit, pas plus de 20 personnes lors des cérémonies religieuses dans les communes citées ci-dessus hormis pour une cérémonie funéraire. Des cérémonies et rites funéraires pouvant, au demeurant, drainer du monde sur le haut…