Pas de demande de remise en liberté pour Sylvain Kereneur, selon son avocat

Mardi, la Cour d’appel rendra son verdict suite à une demande du parquet général de réouverture du dossier dans l’affaire Camilla Marques Pereira, cette jeune femme probablement étranglée retrouvée carbonisée sur la décharge sauvage du Larivot fin juillet 2006. Une information de France-Guyane avait attiré notre attention : Souhaitant vérifier cette demande de remise en liberté, j’ai donc sollicité l’avocat de Sylvain Kereneur, Me Boris Chong-Sit, le parquet général, l’avocat de la famille de Karina Gamma De Souza Maître Mustapha Khiter et le journaliste de France-Guyane ayant rédigé l’article Samuel Reffé. Me Boris Chong-Sit est formel : « je n’ai…