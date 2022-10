On s’oriente vers un procès en comparution immédiate mardi selon l’avocat de Frédéric Stanley Jean-Baptiste

Frédéric Stanley Jean-Baptiste aura passé près de 96 heures en garde à vue depuis le lundi 10 octobre, jour où l’on a retrouvé la masse de 12,6 kilos de cocaïne dans sa valise. Une spécificité des affaires de stupéfiants où la garde à vue peut-être plus longue. Selon son avocat, Me Akim El Allaoui, on s’oriente vers une comparution immédiate mardi prochain 18 octobre. « Dans la majorité des médias il y a une doctrine qui consiste pour les affaires de droit commun à flouter le visage des acccusés ou suspects tant qu’il n’y a pas eu de jugement, et…