Lors d’une interruption d’audience, nous avons pu voir les deux protagonistes de ce dossier, deux hommes de même taille, Patrice Francois nous a brièvement salué d’un mouvement de tête, Azet a le physique d’un homme, des épaules de déménageur, deux boucles d’oreille en or, une paire de lunettes, une barbichette et les cheveux ras. Maîtres Emmanuelle Franck l’avocate du prêtre et maître Mélanie Dubois l’avocat d’Azet X, la victime présumée, nous ont consenti quelques phrases. « On pensait que Patrice finirait évêque, on l’aimait bien» dit cette Guyanaise, seule personne chrétienne catholique présente devant la Cour d’assises. « Il a…