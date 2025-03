La police de l’air aux frontières (Paf) de Guyane en prend pour son grade au procès des 11 policiers guyanais adjoints à Créteil. Notamment par l’avocat Me Ugo Valls, défenseur d’un des jeunes policiers prévenus. « On a facilité le passage des mules avec le contrôle à 100% « déclare Me Ugo Valls (1), avocat d’un policier adjoint prénommé Andy dans le dossier. Les faits poursuivis vont de de mars 2022 à juin 2023. Aucune enquête sur l’entourage Dans ce dossier de 20 prévenus « dont 11 policiers adjoints, des contractuels, on pointe des responsabilité individuelles c’est normal, la justice…