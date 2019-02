Olivier Wattez, directeur général de Total Guyane : «On est très déçus, je pense qu’il s’agissait du dernier puits d’exploration en France»

Le directeur général de Total Exploration et Production Guyane Française (TEPGF), Olivier Wattez, nous a confirmé mercredi soir ce qu’il avait indiqué plus tôt dans la journée à nos confrères de Guyane la 1ère : la campagne de forage offshore n’est pas concluante et vient d’être stoppée Explications. «Nous n’avons pas trouvé d’hydrocarbures en effectuant ce forage et nous avons arrêté les opérations en début de semaine», a confirmé mercredi en début de soirée à Guyaweb, Olivier Wattez, le directeur général de Total Exploration et Production Guyane Française. Nous avions un arrêté préfectoral pour réaliser cinq forages mais le premier forage…