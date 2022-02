Olivier Goudet coupable de «violences volontaires» sur le policier Anicet et de «rébellion», condamné à 4 mois de prison avec sursis par la Cour d’appel

Olivier Goudet a de nouveau été jugé coupable de «violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique n’ayant pas entraîné une ITT de plus de 8 jours (en l’espèce un jour)» et de «rébellion» (contrairement à ce que nous indiquions jeudi), révèle l’arrêt du 3 février que Guyaweb s’est procuré. Mais les peines dont le parquet général avait demandé confirmation à l’audience le 13 janvier sont assouplies, elles passent de 6 mois avec sursis à 4 mois avec sursis. La cour n’a pas reconduit les interdictions de droits civiques, civils et familiaux. Premier fait cocasse : « la CTG indiquait…