Nouvelle journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites

En Guyane, l’intersyndicale composée des organisations syndicales FSU, FO, UTG, CFE-CGC, Solidaires et CGT, appelle ce jeudi 16 janvier les travailleurs du public et privé, retraités, privés d’emplois, lycéens et étudiants à « la grève et à l action » pour exiger le retrait du projet Macron des retraites qui vise à créer un système universel de retraite sur la base d’un dispositif de participation citoyenne.

Cette journée du 16 janvier est la sixième grande journée de manifestations depuis le mouvement qui a débuté le 5 décembre.