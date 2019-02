Nocturne de l’Adil : “location saisonnière : que prévoit la loi ?”

Alors que la location saisonnière cartonne en Guyane via notamment le concept Airbnb avec plus de 300 logements disponibles, l’Agence départementale pour l’information sur le logement (Adil) dédiera sa nocturne mensuelle, ce jeudi 21 février, à la “location saisonnière : que prévoit la loi ? ” à l’attention en particulier des propriétaires bailleurs.

“Que faut-il entendre par location saisonnière ? Que dit la loi ? Comment se constituer un complément de rémunération, a priori à moindre coût, notamment quand les fins de mois sont difficiles ?” C’est à ces questions que va répondre cette nouvelle nocturne de l’Adil animée par Vincent Ardisson, conseiller-juriste à l’Adil.

Implantée en Guyane depuis 2013 à la cité Medan, l’Adil enregistre “3000 consultations annuelles”. Elle a déménagé à l’éco-quartier Hibiscus à Cayenne dans des locaux fraîchement inaugurés en début d’année, pour “une meilleure visibilité auprès des usagers afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins en matière de logement” a expliqué Valérie Véronique, la directrice de l’Adil, à Guyaweb.

Nocturne de l’Adil

Ce jeudi 21 février, l’Adil ouvre ses portes en nocturne pour une session d’information sur la location saisonnière. “ A raison d’une nocturne par mois, l’Adil propose une thématique permettant à la population qui ne peut pas se déplacer le matin d’avoir ce contact avec un conseiller-juriste à partir de 18h.”

La précédente nocturne portait sur la révision de loyer et sera “renouvelée” car elle a été “couronnée de succès”. D’autres sujets ont été traités comme “le couple et l’accession, le congé donné, la copropriété, le permis de construire (…), ces thématiques ont été recensées par l’Adil auprès des usagers, nous partons des besoins de la population et l’informons par le biais de petits ateliers théoriques et pratiques.”

Centralisation des demandes de logements sociaux

Une nouvelle mission incombe à l’Adil devenue depuis le 4 janvier 2019 le guichet unique d’enregistrement pour toute demande de logement social pour les communes relevant de la CACL : Cayenne, Matoury, Roura, Montsinéry-Tonnégrande, Roura, Macouria.

“Pour compléter notre offre de services, nous nous sommes rapprochés des bailleurs sociaux de la CACL de telle façon à enregistrer les demandes de logements au sein de l’Adil et donc avons recruté deux nouvelles conseillères logement” nous a précisé la directrice de l’Adil. Il n’est donc plus nécessaire de contacter les trois bailleurs que sont la Simko, la Siguy et la Semsamar pour les demandes de logements sociaux.

La Caravane du logement

Ce dispositif de l’Adil qui se tient sur une semaine consiste en des points d’information au sein des communes les plus éloignées de l’île de Cayenne pour aller à la rencontre des propriétaires ou personnes à la recherche d’un logement. Trois éditions ont déjà eu lieu, en 2013, 2014 et 2016 .

“C’est un rendez-vous fort attendu par les usagers et partenaires qui sera remis au goût du jour et l’édition 2019 se tiendra dans le grand Ouest guyanais” nous a indiqué Valérie Véronique.