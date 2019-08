Morgan Heritage pour les 50 ans de Papaïchton

La capitale Aluku du pays Boni, Papaïchton, créée en 1969 par le Gran Man Tolinga, fête ses 50 ans.

A l’occasion de sa fête patronale qui se déroule jusqu’au dimanche 1er septembre, la mairie de Papaïchton dirigée par Jules Déïe, plus jeune maire de Guyane, a mis les petits plats dans les grands.

“Cela fait un an que le service culturel travaille sur la programmation de la fête patronale” a indiqué M. Djaba Cimonard, responsable du service culturel, à Guyaweb. Animations traditionnelles, awassa et songué, danses et musiques sacrées, inauguration du sentier de la source et de la statue du Gran Man Emmanuel Tolinga sont au programme, à consulter ci-dessous.

Côté scène, la mairie a concocté un sacré cocktail qui mettra le feu dans la capitale Boni. Plusieurs artistes de renom sont attendus, tels que Fanny J, Joyce, N’Jie, Sugar Kawar, Prince Koloni etc… La grosse tête d’affiche est sans nul doute Morgan Heritage. Le groupe international de reggae évoluera dans la nuit de samedi sur la scène de Papaïchton.

Coût de l’opération pour célébrer la fête patronale des 50 ans de Papaïchton : la bagatelle de “180000 euros” nous a annoncé Djaba Cimonard.

Si l’envie de vous rendre en pays Boni vous titille, sachez que la compagnie Air Guyane a ajouté deux rotations supplémentaires sur le trajet Cayenne/Maripasoula et Saint-Laurent/Maripasoula.