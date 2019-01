Montagne d’Or et Total, deux projets industriels soutenus par le député Adam

Invité du JT de Guyane La 1ère ce lundi, le député de la deuxième circonscription Lenaïck Adam a réaffirmé son soutien au projet de forages de Total au large de la Guyane et à celui de mine à ciel ouvert dans le nord-ouest guyanais porté par le consortium russo-canadien Montagne d’Or – un projet classé en risque Seveso et soumis à « trois conditions » selon le ministre de la Transition écologique et solidaire. Avec le projet de Total qui fait l’objet d’une demande de suspension devant être tranchée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Guyaweb du 20 janvier 2019) , le député…