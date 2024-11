Mis en examen pour « meurtre » de son fils, Claude Mortin a été remis en liberté par la Chambre de l’instruction pour raison de santé

Claude Mortin a été remis en liberté par décision de la Chambre de l’instruction rendue ce matin à la Cour d’appel de Cayenne. La décision a été prise en raison de l’état de santé de M. Mortin. Ce père a tiré et touché deux fois son fils, décédé des suites de ses blessures à l’Hôpital de Cayenne. Claude Mortin est 11ème adjoint à la mairie de Cayenne, délégué à la gestion des eaux pluviales et autorisation de voirie. « La personne placée en garde à vue occupe les fonctions d’élu à la mairie de Cayenne en tant qu’adjoint au maire.»…

