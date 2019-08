Militaires morts le 17 juillet en Guyane : l’état-major des armées finit par nous «répondre»

Après quasiment deux semaines d’attente et de relances, l’adjoint au conseiller communication du chef d’état-major des armées à Paris a fini par nous transmettre vendredi soir (1) des réponses aux questions que nous avions adressées mardi 23 juillet dernier. Des questions relatives notamment aux circonstances du drame du 17 juillet, au non port de masques respiratoires au cours de l’opération Harpie ce jour-là, à la lutte contre l’activité aurifère illicite en Guyane… Dans ses réponses adressées vendredi soir de Paris par courriel (2), l’état-major des armées se réfugie à l’occasion, d’une part, derrière l’enquête judiciaire en cours et, d’autre part,…