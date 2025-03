Miguel Haabo, ancien titulaire des Yana Doko, la sélection de Guyane de football, en prison pour trafic de drogue

Sa condamnation n’a pas fait les gros titres des médias guyanais. Son nom pour le moins. Et pourtant, Miguel Haabo, 34 ans, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour avoir été l’organisateur d’un trafic de drogue en lien constant avec son neveu Kevin Haabo. Ce Miguel Haabo était un des meilleurs joueurs de football guyanais, milieu de terrain offensif dans la sélection de Guyane, les Yana Doko. 20 Guyanais, jeunes en majorité, ont été condamnés dans cette affaire. Ca fait près d’un an qu’il a été « pris». Le 9 avril 2024, les enquêteurs interpellent Miguel Haabo…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !