Meeting de Paris Indoor : Gémima Joseph victorieuse mais blessée au quadriceps

La Guyanaise de 23 ans a remporté la finale du 60 m femmes ce dimanche 9 février sur la piste de l’Arena Bercy à Paris avec un chrono de 7 s 23, devant la Belge Delphine Nkansa (7 s 25) et sa compatriote Hélène Parisot (7 s 26) en semblant gênée à la fin de la ligne droite. Elle s’est blessée. Elle met fin à sa saison hivernale. La sociétaire du jeune club local Amazonie Athletic Academy avait été plus performante au meeting de Karlsruhe en Allemagne, à 537 km de Paris, moins de 2 jours avant, le vendredi 7 février…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !