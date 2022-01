Me Chong-Sit : «Il n’y a aucune raison que ce dossier soit rouvert, ça alimente les dîners en ville mais le tribunal fait du droit »

Me Boris Chong-Sit est l’avocat de Sylvain Kereneur, demain, la Chambre du Conseil décidera de la réouverture ou pas de l’affaire du meurtre de Camilla Marques Pereira suite à la mise en examen de Sylvain Kereneur dans une affaire similaire début juin. Me Chong-Sit va plaider contre. «Au terme de notre mémoire, on va conclure, qu’en droit, il n’y a aucune raison que ce dossier soit rouvert » nous avait confié Me Boris Chong-Sit en décembre, il est toujours sur la même ligne. «Les conditions ne sont absolument pas réunies en l’espèce, on espère que la cour ne se laissera…