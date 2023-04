Mayotte : face à l’abandon, « la répression n’est pas la solution »

Lancée lundi 24 avril, l’opération controversée « Wuambushu » de destruction de squats et de lutte contre l’immigration clandestine et la délinquance à Mayotte implique un déploiement de forces sans précédent dans le 101e département français. Demeurée dans le giron de Paris pour des raisons géostratégiques, Mayotte est aujourd’hui confrontée à d’énormes difficultés sociales, sécuritaires et sanitaires que le tout répressif aura bien du mal à combler. Baptisée « Wuambushu », pour « reprise » en mahorais, l’opération policière et judiciaire lancée en début de semaine par l’exécutif a pour objectif de lutter contre l’immigration illégale, la délinquance et l’habitat informel à Mayotte. Cette intervention d’envergure débutée…