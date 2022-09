Marche contre l’insécurité, comme un écho de 2017

Ce vendredi, près d’un millier de personnes a marché dans les rues de Cayenne contre l’insécurité. A l’appel de Trop Violans, cette manifestation vient conclure une semaine sanglante en Guyane où 4 meurtres se sont produits. Une délégation a été reçue par le préfet à l’issue de la marche et a remis à Thierry Queffelec un cahier de revendications. Ce dernier s’est engagé à y répondre d’ici mercredi 7 septembre au plus tard. Trois coups de sirènes des pompiers, puissantes et pesantes. Voilà comment a débuté la marche contre l’insécurité de ce vendredi 2 septembre, au départ de l’avenue Mandela…