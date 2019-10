Il aura lieu les 8 et 9 novembre sous le signe du cinquantenaire de la commune du Maroni.

Le Marché artisanal de Maripasoula permettra de découvrir « les objets d’art, les chants, les contes, les danses et la gastronomie wayana-apalaï, aluku et créole mais aussi des autres communautés présentes sur le Lawa (Haïtiens, Brésiliens, Dominicains, Surinamais, Péruviens, Guyaniens, etc…) » indique le Parc amazonien de Guyane, organisateur avec la mairie de Maripasoula de l’édition 2019 qui « se fera sous le parrainage de représentants des trois groupes fondateurs de la commune, les Créoles avec Mme Dédé, les Aluku avec le Capitaine Balla et les Wayana avec le Gran Man Amaïpoti Twenke ».

Au programme de cette 11e édition du Marché artisanal de Maripasoula où « plus d’une centaine d’artisans sont attendus, dont ceux de Camopi » : artisanat, gastronomie, produits agricoles et agro-transformés, ateliers de démonstration et d’initiation à l’artisanat traditionnel, tournois sportifs, randonnée en kayak, course de pirogues, jeux d’antan, marché nocturne des producteurs, visite d’abattis, visite culturelle du bourg, spectacles de danses, concerts…