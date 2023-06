Manifestations anti-passe sanitaire : affaires renvoyées en novembre 2024

Convoqués devant le tribunal judiciaire du Larivot ce mardi 20 juin pour avoir organisé ou participé à une ou plusieurs manifestations non déclarées en septembre 2021 sur fond de contestation du passe sanitaire, Olivier Goudet, Yvane Goua et Delana Alexander devront patienter pour connaître l’épilogue de ces poursuites. Leurs dossiers ont été renvoyés à novembre 2024, à la demande d’une partie de la défense. « Une patate chaude. » Voilà comment Me Sandrine Fando-Montout résume le dossier de sa cliente Delana Alexander, poursuivie pour entrave à la circulation publique, en l’espèce avoir participé en tant que membre de la Caravane de la…