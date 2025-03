Malani d’amour : coup de fil au concepteur H&T

Nouvel épisode de notre série sur le Malani, navire flambant neuf (depuis 3 ans), censé faire la navette entre la Guyane et le Suriname mais qui reste à quai à Saint-Laurent du Maroni. Un petit appel à l’entreprise H&T à Nantes. Ca tourne. Il était beau le bateau, il était venu de l’océan indien, du Chantier Naval de l’Océan Indien (CNOI) plus exactement, il y a 3 ans, en février 2022. « On a fait les essais des 2 cotés avec le Malani, on a pris les plus mauvaises conditions, à marée haute ca marche, mais pas à marée basse,…