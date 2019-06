Lutte contre le racisme : Serville interpelle le gouvernement

Le député guyanais s’alarme de la libération de la parole raciste et demande la mise en œuvre de l’article 2 de la loi Taubira de 2001.

Lors de la séance du 19 juin Gabriel Serville a évoqué « la multiplication des incidents racistes symptomatique du retour en force des discours politiques et médiatiques haineux, voire négationnistes du crime contre l’humanité qu’ont été l’esclavage et la traite négrière », ainsi que les « discriminations subies par les millions de citoyens noirs de ce pays, en grande partie basées sur les stigmates, représentations stéréotypées et les préjugés hérités de l’époque de la colonisation et de la traite ».

Le député de Guyane a souligné le « manque d’éducation vis-à-vis de l’histoire de notre pays et notre rôle dans cette tragédie humaine qui explique (…) les situations que l’on observe aujourd’hui » et dans le but « qu’enfin la France fasse face à son histoire » il a rappelé « l’obligation d’enseignement et de recherche prévue par l’article 2 » de la loi Taubira de 2001 tendant à la reconnaissance de la traite négrière et de l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

Gabriel Serville s’est dit fort déçu que la réponse apportée par le gouvernement par la voix du ministre de l’Intérieur soit uniquement « sous son volet répressif » car selon lui une telle approche « ne changera rien à la situation vécue par ces millions de Français qui voient leurs bourreaux érigés en héros nationaux » à l’instar de Jean-Baptiste Colbert, père du Code Noir.

Pour le député de la première circonscription de Guyane face au racisme « c’est bien à l’éducation qu’il faut donner priorité ; une éducation basée sur une recherche objective, seule à même d’assurer la réconciliation entre toutes les composantes de la nation et de leur permettre de regarder, enfin, tous dans la même direction du respect ».

« Nous sommes à vos côtés, totalement mobilisés contre tout acte, toute expression, toute manifestation de racisme et d’antisémitisme » a assuré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, pour qui « chaque acte de racisme et d’antisémitisme est une atteinte à ce que nous sommes »

Pour rappel, le 10 juin dernier lors de la commémoration de l’abolition de l’esclavage en Guyane, l’ancienne Garde des Sceaux Christiane Taubira avait condamné les propos “inqualifiables” tenus sur l’esclavage le 1er juin dernier par la chroniqueuse Christine Angot, qui ont provoqué un tollé et suscité 900 signalements auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Les esclaves acheminés par le commerce triangulaire étaient « en pleine forme, en bonne santé » avait estimé Christine Angot à une heure de grande écoute dans une émission d’une chaine du service public (Guyaweb du 10/06/2019).